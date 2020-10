JALA KAOTANUD 21AASTANE KAIDI: ma saan nüüd teha asju, millest varem vaid unistasin!  

1999. aasta 8. septembril sünnib neurofibromatoosi kerget vormi põdevale Üllele tütar. Arstid saavad juba sünnitustoas aru, et midagi on valesti, sest vastsündinud tüdruku kehal on pigmendilaigud ja tema parem jalg on kõver. „Kui ma sündisin, siis kohe sünnitusmajja tuli lastekirurg. Siis kohe sain ma ka diagnoosi,“ räägib Kaidi, kelle jaoks said imikuna alanud tervisemured lahenduse – mis siis, et valusa – alles sel suvel.