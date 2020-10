„Tähesõdade“ Obi-Wan Kenobi saab isikliku seriaali 

Algses "Tähesõdade" triloogias tegutses Obi-Wan Luke Skywalkeri mentorina, kes teda jediks koolitas, meenutab Iltalehti. Eellootriloogias oli ta Anakin Skywalkeri ja mentor. Ewan McGregor kinnitas, et Disney ja Lucasfilmi uue sarja võtted algavad järgmise aasta märtsis ning peaosas on tema ise.

Ewan on juurelnud, kuidas võinuks Guinness nooremat Obi-Wani kehastada. Selleks on ta uurinud Sir Aleci varasemaid filme, mida ta seni polnud näinud. 2000. aastal surnud Guinnessiga ei jõudnud McGregor kohtuda. "Kuid ma armastan teda tema tööde kaudu. Ja on suur au püüda teda kehastada."