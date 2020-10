„MU EMA MAGAS MEIEGA KOOS ...“ Soome rokkar seletab, mis tema ja Eesti juurtega modelli armuloo karile viis 

Paraku polnud kasu ka puhkusereisidest Taisse ja Austraaliasse – Samu tõdeb nüüd, et tegi hirmsa vea, kutsudes reisidele kaasa oma ema. Too magas nendega ühes hotellinumbris. „Ta ei olnud suuteline meile hingamisruumi andma, vaid oli kogu aeg meist sentimeetri kaugusel. Ema oli lubanud, et otsib endale ise tegevust. Ei otsinud." Austraalias olid Haberi isikliku ja tööelu pinged kasvanud nii suureks, et ta oli enda sõnul hullumas – neli päeva psühhoosi äärel. Erakliinikus lasi ta teha kõikvõimalikud uuringud. Selgus, et ennekõike on Haberil vaja psühhoteraapiat.