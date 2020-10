Robert Linna: mul on tõeline kiindumus isaks olemise vastu 

"Tahtsin lihtsalt mõned aastad pidu panna," muigab Robert. "Aga olen tänu sellele, et see lõpuks ikkagi juhtus, leidnud tõelise kiindumuse isaks olemise vastu. Mulle meeldib see. Julgustan kõiki isasid aktiivselt lastega koos olema, sest lapsed väärivad mõlema vanema tähelepanu," lisab ta.

Muusik ütleb, et mehed kasvavad isaks ja lisab, et neil tekib moment, kus lõpuks julgetakse olla kohusetundlik ja valmis looma peret. "Noorena arvasin, et laste sünniga algab elus allakäik ja midagi head enam oodata ei ole. Tegelikult see nii ei ole, sest ka laste kõrvalt läheb elu rõõmsalt edasi," räägib Robert.