Elton ja tema eksnaine jõudsid kohtuvälisele kokkuleppele 

Elton abiellus saksa heliinseneriga 1984. aastal, kuid mõistis õige pea, et ei suuda oma homoseksuaalsust maha suruda. 1988. aastal lahku minnes olid Renate ja Elton allkirjastanud lubaduse oma abielust mitte rääkida. Kuid superstaar paljastas oma abielu üksikasju nii eluloofilmis "Rocketman" kui ka mälestusteraamatus.

Tõestamaks, et Elton oli Renate psühholoogiliste probleemidega kursis, kirjeldas Wolanski kohtupabereis Renate enesetapukatset mesinädalail, aga ka abieluaegseid paanikahoogusid. Blauel üritas St Tropez' kuurordis endale diasepaamitablettidega otsa peale teha, kui tema mees teatas, et nende abielust ei tule midagi ja et Renate peab lahkuma. Elulooraamatus kirjutas Elton, kuidas ta oli üritanud oma homoseksuaalsust alla suruda, kuid see ei läinud korda. Ta elanud rängalt üle, et pidi Renatet kurvastama.