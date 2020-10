Lapsest ilma jäänud John Legend pühendas auhinnagalal laulu oma naisele Chrissyle 

41aastane staar pühendas oma pala "Never Break" ("Ära murdu iial") abikaasa Chrissy Teigenile. Kuulus paar oli umbes kaks nädala tagasi teatanud, et Chrissy kolmas rasedus lõppes katkemisega. Tütar Luna ja poeg Milesi vanemad olid jõudnud kõhubeebit juba Jackiks kutsuma hakata, kuid Teigeni lapseootust varjutasid veritsused ning rasedus ei jäänud püsima. "Me ei murdu iial, sest meie alustalad on loodud vastu pidama," laulis üleni valges John pisaraid tagasi hoides. "Kui vesi tõuseb ja mäed värisevad, jääb meie armastus alles."

Pärast Legendi etteastet avaldas õhtujuht Kelly Clarkson talle toetust. "Minu kõige soojemad tervitused sulle ja Chrissyle."