Suri „Les Misérables'i“ laulusõnade autor Herbert Kretzmer 

Kretzmer töötas BBC Newsi teatel aastaid ajakirjanikuna, hiljem teatri- ja telekriitikuna, kuid seitsme aasta taguses The Guardiani intervjuus toonitas ta, et oma suurimaks saavutuseks peab ta "Hüljatute" sõnu. "Sain 61 aasta vanuses päevatööst loobuda. "Hüljatud" kinkis mulle mu Londoni maja ja mu naise, kellega tutvusin New Yorgi esietenduse peol."