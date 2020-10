Volkonski räägib "Ringvaates", et virtuaalkaardi idee sündis, kui ta pidevalt Tartust Viljandisse sõitis. Seda teekonda läbides möödus ta alati Jaan Tõnissoni sünnikohta juhatavast pruunist sildist, millele ta kunagi järgnenud ei ole. "Hakkasin mõtlema, et neid viitasid on ju tegelikult igal pool ja palju me siis viitsime sisse pöörata," nendib ta.