Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas reporter avastas kraadede lemmikpaiga  

Muidugi käisid loomaaiaks kutsutud Rahvaaias vaid alalised kunded. Noored, keda hiljem kraadedeks kutsuti. „Tullakse, tantsitakse, juuaksegi, kui raha on – ning kakeldakse. Iga võõras, kes siinsete daamidega tahaks teha tutvust, langeks kambapoiste rusikate meelevalda. See on kõrvaline. Peaasi, et noored on leidnud koha, kus end tuntakse kodus, lõbusa ja heatujulisena,“ kinnitab Uudisleht. Kuid lühikese seelikuga plika, kes andis tantsule kutsujale korvi, sai kindla peale kohe nahatäie.