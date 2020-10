Inimesed „Viimse reliikvia“ legendaarse näitleja Peeter Jakobi kasutütar: viimane, mida ma Peetri lahkumise hetkest mäletan, oli suur pisar tema vasakus silmanurgas Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

ARISTOKRAAT: „Lastetuba oli tal ikka viimase peal,“ räägib Peeter Jakobist elukaaslane Eha, et just aristokraatlikkus oligi see, mis tema südamesse juba esimesel kohtumisel jälje uuristas. Foto: Vallo Kruuser / Ekspress Meedia

Telefon heliseb kell pool kaheksa. On 21. septembri hommik 2014. Peeter Jakobi elukaaslane Eha teab otsekohe, et nii vara pühapäeva hommikul võidakse helistada vaid haiglast. Öist vahetust lõpetav valvearst teatab, et Peetril pole enam palju aega jäänud. Sama sõnumi läkitab Eha otsekohe oma tütrele Merikesele.