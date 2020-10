"On erinevad tasemed, kuidas akadeemilistesse töötajatesse või teadlastesse suhtutakse. Kõige hullemad on arheoloogid, sest nemad on laibarüvetajad ja kondivargad. Antropoloogid on aga kultuurivargad, sest nad kirjeldavad kultuuri ja tõlgendavad seda sageli valesti. Võib-olla kõige lihtsam on keeleteadlane olla, sest keelt ei ole võimalik ära varastada. Kui ma mõne sõna õpin, siis õpetajale jääb see sõna ju alles," selgitas Park ja lisas, et kuigi algul oli ajaloolistel põhjustel usaldamatust palju, saab ta nüüd enamike hõimudega siiski hästi läbi.

"Aitas ka see, et kui ma kõigepealt hõimu läksin, tahtsin saada hõimu nõukogu käest toetuskirja, et saaksin üldse uurimisgrante taotleda. See perekond, kes mind oma tiiva alla võttis ja ütles, et nad minuga hea meelega töötavad, viisid mu ühe hõimu pealiku juurde seitsmest. See vana mees, kelle juurde läksin, küsis, mis su nimi on, mis sa siin teha tahad, kust sa pärit oled, et aktsendiga räägid. Ma ütlesin, et olen Eestist. Ta ütles, et jah, ma tean Eestit. Ma vastasin, et väga tore ja katsusin teemat vahetada, aga ta nägi, et ma ei uskunud teda," meenutab ta.