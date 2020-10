Kristelgi tõdeb, et on suurema osa oma elust selles kibemagusas tundes veetnud. „Pideva ülemõtlejana tundub, et alati on miski puhast rõõmu varjutamas. Eks maadlus selle tundega on omajagu keeruline, kuid olen aeg-ajalt juba täitsa tubli. Olen nõus, et see toob rohkem esile ehedust, mis kipub tänapäeval võib-olla igasuguse virvarri all kaduma minema. Mõnikord tunnen end tänu sellele elusamana,“ avaldab ta.

Rauli sõnul on melanhoolia tema elus enamik aega taustafooni maalinud. „Sel aastal hakkasin ka psühhoteraapias käima, kuna tundsin, et mingis mõttes on see isiklik valik, kuidas me maailma tajuda otsustame. Enda puhul tundsin, kuidas olemasoleva elu tajumine mind suures plaanis tagasi hoidis. Ma ei ütle, et melanhoolia on halb või hea, see on üks seisunditest. See näitab, et meie sees on midagi, mis seda tekitab – mingi läbielamine, trauma vms.“

Praegu näeb ta melanhooliat teistmoodi kui varem. „Minu jaoks pole ahvatlev tundesse uppuda, aga kui see tekib, tuleb tegeleda põhjuse otsimisega. Olles terve elu melanhoolia baasilt tegutsenud, ei ole see üleöö juhtuv ime, vaid regulaarne enesedistsipliin,“ sõnab Ojamaa.

Martin ütleb, et oleskleb vahel pere, sõprade ja oma sõltuvustele järele andmise abiga pehmes melanhoolias, kuid enamiku ajast see olemine nii mõnus ei ole. „Ma naudin seda seisundit. Ahastuses on väga raske loov olla, kuid melanhoolia on minu jaoks täpselt õige ja mõnus.“

Melanhoolia võib olla inspireeriv

Nagu Kuut mainis, võib nukrus ka heaks inspiratsiooniallikaks olla. „Esmapilgul tundub melanhoolia justkui pidurdav, kuna tegemist on iseenda ja oma ümbritseva maailma analüüsiga ning n-ö paika sättimisega – mõnikord edukalt, teinekord jällegi tulutult –, kuid see toimib mingil ootamatul hetkel äärmiselt inspireerivalt,“ räägib Kostja.

Ka Kristel nõustub: „Pigem on melanhoolia inspireeriv. Kuna see on minu jaoks nii mitmekülgne tunne, siis erinevate tahkude mõtestamine ja uurimine annab loominguliselt päris palju ainest. Tundsin vahepeal, et kaalukauss minu sees oli nii positiivsele kandunud, et ei osanud endast midagi välja anda. Eks harjumus oli pigem kurbusest kirjutada, kuigi totaalses augus olles ei olnud samuti tahtmist midagi teha. See on tegelikult korralik tasakaalu leidmise ülesanne. Kuid ilmselgelt on ainult ühest küljest vaadates kogu pilti raske näha. Valgus ja varjud täiendavad üksteist, nii ka tundemaailmas.“