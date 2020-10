Reisiblogija Liza Lind läks kallimast lahku: pidev pärimine mõjub nagu sool lahtisele haavale 

Liza sõnul teeme me kõik vigu, õpime ja kasvame. "Sellegipoolest oleksin võinud ennast üsna palju säästa, kui ei oleks oma suhet levitanud. Olen saanud palju sõnumeid selle kohta, mida mu eelmine partner oma igapäevaelus teeb. Tunnistan, et olen vastutav selle kõige eest, kuid praegu mõjub see pärimine nagu sool lahtisele haavale ja ma väga palun kõigil oma kogemused. ja arvamused endale hoida. Selleks, et me mõlemad saaksime oma eludega edasi minna," lisab ta.