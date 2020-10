The Tuberkuloitedi laulja Indrek Raadik bändiliikme lahkumisest: võtan surma loomuliku osana meie igapäevaelust  

Tegemist oli juba teise ansambli algkoosseisu kuulunud liikmega, kes siit ilmast lahkunud on. The Tuberkuloited andis mais Õhtulehe vahendusel veebikontserdi, kus laulja Indrek „Summer“ Raadik teatas, et lahkunud on ansabli algkoosseisu kuulunud kitarrist Aivar Kandla.

Mareki surma puhul sai Summer mõned päevad tagasi tema tütre käest info, et Marek on lahkunud. „Tal olid terviseprobleemid. Suve alguses kadus nägemine ära, aga käis arstide vahet ja sai oma nägemise tagasi. Nüüd eelmisel nädalal oli tal haigushoog tekkinud, mistõttu viidi ta haiglasse. Kõik oli okei ja arvati, et võib-olla saab koju, aga kaks tundi hiljem helistati, et paraku ta lahkus,“ selgitas Summer. „Minule teadaolevalt peaks lahkamine olema täna või homme, reedel on ärasaatmine,“ lisas muusik.

„Nii Aivar kui ka Marek on minu elus mänginud viiulit. Mingil ajahetkel on nad mulle tähtsad sõbrad olnud,“ sõnas Summer ning lisas, miks toona liikmete tee lahku läks. „Ansambli nõudmised muusikalises mõttes tõusid, nende tempo ei tulnud kaasa. Seetõttu me nad bändist toona vabastasime.“