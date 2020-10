„Naabrist parema“ paar renoveerib suvilat: alles jääb vaid vundament, karkass ja katus 

Erinevatel kinnisvarapakkumistel hoidsid Marleen ja Kristjan silma peal juba tükk aega. “Meil oli suvel kõikvõimalikel kinnisvarakuulutustel automaatne „koputaja“ peal – kui tuli midagi meie kriteeriumitele vastavat, nägime seda kohe oma e-mailis. Kuu aega tagasi tuli see majake meie postkasti, mis sümpatiseeris kohe oma asukoha ja olemisega ning otsustasime vaatama minna. Meid paelus eelkõige metsa- ja merelähedus. Eemal mürast ja kiirustamisest. Võimalus olla justkui täitsa maal, aga samas kohe taas linnas. Ehk parajalt kaugel ja samas parajalt lähedal. Ja muidugi see, et hoovis on töökorras kasvuhoone,“ räägivad nad.

Kuigi suvilana oleks maja toiminud veel mõnda aega, teevad Marleen ja Kristjan sellele täieliku uuenduse. Foto: Erakogu

„Võib öelda, et „Naabrist paremas“ osalemiseta poleks me julgenud ilmselt sellist väljakutset vastu võtta. Kindlasti tulevad kõik värsked oskused ja toredad tutvused väga suureks abiks, sest konteineri ehitus on paljuski sarnane majaehitusele. Saame vaid tänulikud olla, et elu sellised põnevad kaardid meile on ette mänginud,“ rõõmustavad Marleen ja Kristjan. Kodu tuleb nende sõnul maalähedane, kus on alati õdus olla ja majas võib tunda natukene sarnast hygge-hõngu nagu konteinerkodus. (Hygge tähistab hubasust, mugavust, heaolu, rahulolu – toim.)