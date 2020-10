Helen Adamson paljastab traagilise seiga minevikust: olin kümme aastat tagasi tõsises sõltuvuses 

Helen räägib, et selgeltnägijate soovitused hakkasid tema elu dikteerima: „Mul reaalselt oli selline tunne, et ma ei ole ise millekski võimeline. Ma ei saa ise ühtegi otsust vastu võtta.“

See aga maksis Helenile mitmel korral valusalt kätte. Ühel korral andis selgeltnägija talle konkreetse daatumi, mil neiu oma plaadi avalikustama pidi. „Plaadi välja tulemiseks anti mulle nii-öelda super hea päev,“ räägib Helen, „Ja see oli kõige hullemaid päevasid üldse.“ Nimelt leidis tolsamal päeval aset Viljandi traagiline koolitulistamine.

Samuti kirjeldab Helen olukorda, kus ennustaja mõjus hukatuslikult tema toonasele suhtele: „Mulle näiteks on öeldud, et see mees, kellega sa koos oled, see pole sinu mees. Sa ei jää temaga kokku. Ja loomulikult mul kogu aeg taga kuklas see vasardas!“