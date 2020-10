„„Kättemaksukontor“ näitab, et tänapäeva lapsed Leopoldi ja Postikana ei taha.“ 

Tolle Balti jaama turult leitud tuttuue vekri eluiga on hämmastavalt napp. Pelk pilguheit režissöör Ain Prosalt ning äratuskell leiab oma lõpu. See kruvitakse lahti ning võetakse välja kõhutäis vidinaid. Enamik neist satub kohe kasutute asjade nimekirja, sest Ain otsib taga ühtainust. „Mul on hammasratast vaja,“ kostab ta rahulikult, kui kauaotsitud vekrist jääb üle uhke kest ning peotäis kunagist kellamehhanismi. Miks? Sest on 24. hooaja 11. ja 12. osa filmimine, mis kannavad nime „Surm kaamera ees“. Ajateljel kannavad need episoodid järjekorranumbreid 279. ja 280. Ühtlasi tähistavad need osad sügishooaja lõppu.