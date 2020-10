Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Õpetaja Kai Oja: kõik tahavad muutusi, aga ise ei viitsi keegi muutuda Anu Saagim , täna, 17:56 Jaga: M

Kai Oja Foto: Erakogu

Eduõpetuse juhendaja Kai Oja räägib, et inimesed on tihtipeale väga hädas sellega, kui tegelikult ei tea, mida elus saavutada soovivad. “Isegi mitte niivõrd, mida saavutada soovitakse, vaid mida üldse tahetakse. Enamik tahtmised on teiste omad, ühiskonnanormidest tulenevad,” selgitab ta.