Inimesed Cliff Richard 80: inimesed ei suuda uskuda, et olen endiselt laval, aga ma ei kavatse veel laulmist lõpetada Katrin Helend-Aaviku , täna, 17:09

VAIMUSTAVAS VORMIS: Cliff Richard oma 60. lava-aastale pühendatud kontserdil Royal Albert Hallis aastal 2018. Foto: Katrin Helend-Aaviku

„Ma ei osanud ettegi kujutada, et olen selles eas veel edukas artist,“ sõnab 14. oktoobril 80 aasta juubelit tähistav Cliff Richard hiljutises intervjuus. Suurbritannia poplaulja on olnud laval juba 60 aastat. „Kas ma uskusin, et see võib kesta 60 aastat? Ei! Ma ei arvanud isegi seda, et ma võin elada 60aastaseks! See on uskumatu, aga ka vaimustav. Olen ilmselt kõigi aegade kõige õnnelikum popstaar.“