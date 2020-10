ÜLESKUTSE | Heategevussaade „Inglite aeg“ otsib abivajajaid 

Kõik, kes ise seisavad raske katsumusega silmitsi või teavad kedagi, kes on sattunud olukorda, millega omal käel toime tulla pole võimalik, on oodatud murest teada andma telefonile 5504881 või kirjutama e-posti aadressile: aita@tv3.ee .

„Inglite aeg“ on heategevussaade, milles kogutud summa läheb jagamisele saates osalenud abivajajate vahel ja nii teavad inimesed täpselt, kelleni nende annetusraha jõuab. Tänu Eesti rahva abile on suurte summadega toetatud inimesi ja perekondi, kelle eluteele on saatus veeretanud raskusi, millest vaid oma jõududega välja tulla on väga keeruline või isegi võimatu.