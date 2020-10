VIDEO | YouTube'i staar Victoria Villig avalikustab: minu firma pangakontol on viiekohaline summa  

"Alustame siis kohe ühe päris mahlase arvamusega, et minu pangakontol on viiekohaline arv. Mul on erinevad pangakontod. Eraisiku pangakontoga on mul seotud kaart, mida ma igapäevasel kasutan. Ja sellel kontol ei ole viiekohalist arvu. Aga! Mul on ka firma konto, kuhu tuleb kõik see raha, kui ma teen koostöid ja esinemsii," selgitab tütarlaps hoogsalt.

Teine jälgija avaldab arvamust, et Victoria on liiga kallist elustiili armastav "biaaatch" (kirjapilt muutmata – toim). Neiu vastab talle, et see on tõsi. "See on sellepärast, et mul on perega väga vedanud ning me oleme ikkagi elanud keskklassist kõrgemat elu. Mul on olnud väga palju võimalusi reisida, me elasime majas..." jutustab ta. Victoria ei salga, et on harjunud kõrgete standarditega ja kavatseb sellist elu ka jätkata. "Aga ma ka väga hindan seda ja olen ülitänulik selle eest. Ja ma näen ise täiega palju vaeva, et ma suudaksin ka endale lubada seda elustiili tulevikus!"