Andres Anvelt „O2-st“: film oli esialgu mõeldud seriaaliks, see andis ikka natuke tunda 

Andres kiidab, et režissöör Margus Paju on teinud hea filmi. „Kindlasti tuleb arvestada, et tal on olnud topeltväljakutse. Film oli esialgu mõeldud seriaaliks, aga „Pank“ võttis rahaämbri eest ära. Seriaalist film teha... see andis ikka natuke tunda. Midagi mõnes kohas nagu ahmib õhku, tahaks rohkem teada saada,“ lisab mees.

Anvelt räägib, et film annab väga hästi edasi 1939. aasta värskust ja puhtust. „Enne seda kui pime Nõukogude okupatsioon hakkab kohe pihta on kõik puhas ja ilus. Majade katused on punased ja autod pestud, isegi, kui nad sõidavad poristel teedel.“

„O2“ Foto: Karl Anders Vaikla

Andrese sõnul ei saa seda filmi vaadata kui ajaloofilmi, vaid tuleks vaadata põnevikuna. „Minu meelest väga hästi välja tulnud põnevik, kus on nii seksi, tulistamist kui ka nuputamist.“

