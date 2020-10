Keira Knightley lahkub perekondlikel põhjustel telesarjast 

"Covidi juhtumid Ühendkuningriigis sagenevad ning võimalik, et kehtestatakse uued eriolukorra- ja piiranguseadused, ja tundmatuid tegureid on nii palju," seletab esindaja ajakirjas People avaldatud teates. Ta lisab, et see kõik muudab nelja ja poole kuu pikkusel võtteperioodil lapsehoiu keeruliseks. Muusik James Rightoniga abielus oleval Knightleyl on kaks väikest last - vanem tütar Edie on viiene, noorem tütar Delilah vaid aastane.