FOTO | Laulja Stefan toetab armeenlasi: minu sugulased saadeti sõjas eesliinile 

"Mina, minu vanemad ja samuti kõik minu sugulased on armeenlased. Iga suvi viis isa mind Armeeniasse, et oleksin seal koos oma sugulastega, et näeksin sealset elu ja niimoodi õpiksin paremini nende mõtteviisist aru saama. Seal olles õppisin, et armeenlased on väga soojad ja kokkuhoidvad inimesed ja nendega koos olles ei hakka kunagi igav," kirjutab Stefan.

"Mul oli väga valus kuulda, et minu kaks sugulast, Hovsep ja Daniel, kes pidid just kaitseväest koju tulema, läksid sõtta, kus nad kohe saadeti eesliinile. Mul on hirm, et minu lähedastega võib midagi juhtuda. Ma ei soovi seda tunnet kellelegi. Ma väga loodan, et see sõda saab kiiresti läbi ja me saame kõik elada rahus."