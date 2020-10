Phil Collins tahab reetlikku eksnaist kodust välja tõsta 

Maailmakuulus muusik ja kaunis šveitslanna tutvusid 1994. aastal kontserditurneel, kus 22aastane Orianne tegutses tõlgina. Toona oli Phil veel abielus oma teise naise Jill Tavelmaniga, kellega tal on näitlejast tütar (Lily Collins „Peeglike-peeglike“, „Emily Pariisis“). Esimesest abielust on Collinsil kaks järeltulijat. Kirg kauni noore Orianne'i vastu lahvatas säärase jõuga, et Phil jättis antiigiärinaisest abikaasa faksi teel maha. Jill kolis koos tütrega Los Angelesesse. Lily on oma elulooraamatus rääkinud, et nägi isa vaid koolivaheaegadel. Näitleja kinnitab, et suur osa tema ebakindlusest, aga ka buliimia ja anoreksia, millest ta on nüüdseks õnneks võitu saanud, pärinevad isa tekitatud hingehaavadest.

Samal teemal Phil Collinsi eksnaine: "Phil pettis mind, kuid süüdistab mind abielu purunemises!" 29. november 2016, 04:00 Phil Collins ja tema eksnaine kavatsevad uuesti abielluda 26. veebruar 2016, 10:00 1999. aastal pidasid Phil ja Orianne pulmi. Šveitslanna kinkis popstaarile kaks poega, kes said nimeks Matthew ja Nicholas. Ent 2006. aasta kevadel teatas kuulus paar lahkuminekust. Phil tõdes, et nad on lahku kasvanud. Ta tunnistas, et oli käitunud inetult, kui Orianne vaevles pärast sünnitust depressiooni käes. Lahutuse käigus sai kaunitar Phililt üüratu summa – 33 miljonit eurot. See oli Suurbritannia rekord, mis ületas isegi summat, mis Paul McCartney tasus oma eksile Heather Millsile. Oma kahele eelmisele abikaasale maksis Phil samuti kümneid miljoneid.

Abielu purunemine mõjus talle hävitavalt. Orianne läks 2008. aastal poegadega Miamisse. Kaks aastat hiljem tunnistas Phil ajakirjandusele, et armastab naist endiselt, kuid Orianne on leidnud uue kallima – investeerimispankuri Charles Mejjati. 2011. aastal tõi Orianne ilmale kolmanda lapse, poeg Andrea. Šveitsi jäänud Phil vajus masendusse ja hakkas jooma. Viina kulus nii kõvasti, et laulja sattus ägeda kõhunäärmepõletiku tõttu intensiivravile.

2015 aga otsustas Phil Miamisse maja osta, et poegadele lähemal olla. Matthew ja Nicholas andsid isale elurõõmu tagasi. Liiatigi oli arst teda manitsenud: kui ta jätkab joomist samas vaimus, on ta varsti surnud. Phil kinnitas intervjuudes, et on viinakuradist prii. 2016. aasta algul ilmnes, et ekskaasad olid taas leidnud tee teineteise juurde ja kolisid ühe katuse alla. Orianne oli Mejjatist lahku läinud. „Ma olen oma kolmanda naise juures tagasi – ma pole sellest eriti rääkinud. Me oleme juba mõnda aega koos olnud,“ poetas ta Billboardi intervjuus. „Mõistsime, et olime teinud vea.“

Orianne abiellus augustis uue mehega!

Phil jättis küll pärast seljalõikust ja jõuluaegset kukkumist põdura mulje – ta liikus kepile toetudes –, ent tegelikult vajas tõsisemat abi hoopis Orianne, sest ta oli ebaõnnestunud diskilõikuse tõttu ajutiselt liikumisvõimetu ja ratastoolis. Ent nad paistsid olevat piiritult õnnelikud. „Kutsun nüüd Phili uuesti oma abikaasaks,“ kinnitas naine 2016. aasta veebruaris Šveitsi ajalehele. „Oleme nii lähedased, et pole tähtis, kas oleme abielus või ei. Aga me oleme nõuks võtnud ühel päeval teist korda abielluda.“

Nüüd aga väidab Briti kõmuleht Daily Mail, et Orianne on augustis abiellunud – kuid hoopis teise mehega! Kuulsa paari abielu olevat koroonapandeemia ajal karile jooksnud ning Orianne olevat USA kasiinopealinnas Las Vegases lasknud end paari panna Thomas Batesi nimelise härraga. Philile olevat ta väitnud, et peab Miamist äriasjus ära käima.