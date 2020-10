Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Niguliste salapäraselt põlema lahvatas 

Millest tuli lahti pääses, jäigi selgusetuks. Mõned kinnitasid, et süüdi oli eelmisel päeval torni tule kustutamise tarvis pandud veetoru keevitanud töömees. Teised arvasid, et tegu oli süütamisega. Kirikus oleks pidanud öösel olema kaks valvurit: üks väljas ja teine sees. Viimast polnud aga kohal ja kahtlustati, et tema palk läks hoopis kellegi teise tasku. Väljas olev valvur aga olevat läinud kolleegidega Harju tänavale juttu puhuma ja teadagi, mille abil ööd lõbusalt veetma. Ta kinnitas, et töömehed panid kirikut ümbritseva plangu värava lukku ega pääsenud seetõttu objektile ligi.