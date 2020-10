Evelin Võigemast: teatud annus bravuuri on minus alati olnud 

"Arvan, et see oli selge juba lasteaia lõpus. Ma ei oskagi öelda miks, sest tegelikult ei ole mul erilisi mälestusi nukuteatri etendustest. Kuid see tahtmine oli väga-väga vara," räägib Evelin, kelle lemmikfilmid noorena olid näiteks "Noor pensionär" ja "Mehed ei nuta".

Võigemast avaldab saates, et oli teismelisena üpris mässumeelne ja pidi pärast 10. klassi kooli vahetama, sest ta visati 21. koolist välja. "Matemaatika polnud võib-olla mu tugevaim külg, aga olin ka 16aastane ja enda meelest hästi mässumeelne. Mul on praegu 16aastasele Evelinile tema käitumise osas etteheiteid." Edasi läks ta Arte gümnaasiumisse, kus ta ka 12. klassi lõpetas.

"Eks see pidi olema omamoodi julge ja humoorikas, aga samal ajal ka ennast täis 17aastane," meenutab Evelin. "Arvan, et see ütleb päris palju ka mu iseloomu kohta. Teatud annus bravuuri on minus alati olnud."