Jõhvi vallavolikoguga liitunud selgeltnägija Ilona Kaldre: poliitikasse peaks minema tavalised targad inimesed 

"Niimoodi arutlevad inimesed pole reeglina ise valmis vastutust enda peale võtma, tegema pingutusi, et neid ümbritsevas maailmas midagi muuta. Kui võrrelda seda tasuga, mida linnavolinikud oma töö eest saavad, on selge, et see on raske ja madala palgaga töö. Jah, just nimelt raske! Sest ilmselge ja ainuõige lahenduse võib mingi probleemi surnud punktist väljatoomiseks saavutada ainult jõuline tagantlükkaja. Tihti üllatud, mõeldes, kas linnaisad ja mitmesugused juhid tõesti ei näe, kuidas ametivendadest ülemused neid lausa saboteerivad?" küsib selgeltnägija.

Kaldre sõnab, et on alati mõelnud, et poliitikasse peaksid minema tavalised targad inimesed, kes ei ole seotud suure äriga. "Vallavolikogu liikmelt nõutakse väga palju – kogemusi, rikkalikku suhtlusringi, soovi palju ja viljakalt töötada, ideid, entusiasmi – sellist nagu minul. Me töötame!"