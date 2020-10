Hea töö! Trad.Attack!-i plaat ja lugu pääsesid Grammyde eelvalikusse 

„Sinna saamine on paras kunst, kuna seal on mingid teatud reeglid ja päris nii ei ole, et igaüks saab oma plaadi esitada,“ rääkis Jalmar pärast Etnokulpide jagamist, kus Trad.Attack! sai kaks auhinda. „Saime plaadi eelvalikusse ühe USA kontakti kaudu, kelle oleme saanud tänu esitlusfestivalil Folk Alliance käimisele,“ räägib Jalmar. Plaadil on väga reaalne võimalus sadade ja tuhandete teiste seast Grammy nominatsioonini jõuda. Muide, ka lugu „Armasta mind“ on sinna esitatud – parima kaasaegse folgi loo kategoorias. Nüüd jääbki üle vaid oodata, mil nominendid teatavaks tehakse. See peaks juhtuma millalgi käesoleval sügisel.