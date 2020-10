Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Kella 5 Klubi asutaja Argo Sarapuu: minu jaoks lihtsalt ei ole olemas enam negatiivseid kogemusi Anu Saagim , täna, 20:05 Jaga: M

Argo Sarapuu Foto: Erakogu

Argo Sarapuu on üks Kella 5 Klubi asutajatest, mis nagu nimigi viitab, on inimeste kogukond, kes ärkavad varakult, et tegeleda enda arendamisega nii füüsiliselt kui vaimselt. Argo sõnul ärkavad liikmed igal hommikul kella viiest ning järgneva kahe tunni jooksul arendavad ennast, lugedes raamatut, ujudes või praktiseerides muid hommikutegevusi.