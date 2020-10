„ÕNNE 13“ STSENARIST ANDRA TEEDE: minu seitsmekuune laps on õppinud tööarvutit välja lülitama! 

"Mu laps oli nii viisakas inimene, et sündis täpselt siis kui meil eelmine "Õnne 13" hooaeg läbi sai," naerab Teede. Ta on rõõmus, et sai seetõttu pärast lapse sündi mõni kuu tööst puhata ja end tema kasvatamisele pühendada. Stsenarist märgib aga, et tema töös pole pärast emaks saamist suurt midagi muutunud. Kui siis see, et kirjutamine käib kiiremas tempos. "Töötan edasi ja me saame mehega kahe peale lapsega nii hakkama, et saame mõlemad oma asjad tehtud. Aga kui ma vanasti võisin ühe stseeni kirjutamist venitada terve päeva, sest ma lihtsalt ei viitsinud, siis nüüd ma mõtlen: "oh, beebi magab umbes 40 minutit veel, teeme töö ruttu ära ja siis läheme mängima"," kirjeldab Teede noore ema elu kodukontoris.

Teede kiidab, et tal on väga-väga hea laps. "Ta laseb mul magada ja olla. Mängib mu kõrval, kuni mina klõbistan. Aga ta on õppinud oma pisikeste seitsmekuuste näppudega vajutama seda nuppu, kust arvuti kinni läheb," muigab ta.

Liiga palju tegelasi

Andra Teede sõnul on "Õnne 13" ainus Eesti sari, kus puudutakse päevakajalisi teemasid ja kus püütakse talletada olmeajalugu. "Kui tuleb euro, siis tuleb ka seal euro. Kui on valimised, siis meil saates on valimised. Kui tuleb koroona, siis meil on koroona."

Aga kas stsenarist loob saatesse tegelasi sündmuste järgi või vastupidi? "Uute tegelaste "Õnnesse" toomine on selline asi, mida me väga kaua kaalume. Kole nagu öelda, aga seal on liiga palju tegelasi. Normaalses sarjas on üks peategelane või näiteks üks perekond ja mõned kõrvaltegelased. Aga meil on selliseid võrdseid peategelasi kümmekond. Ja siis on veel kaugemaid peategelasi 20 tükki," jutustab ta, et tegelastetünn ajab ilma uutetagi üle.

Teede nendib, et seetõttu ei jõua nad mõni hooaeg mõnda tüüpi üldsegi näidata ning osad tegelased jõuavad eetrisse vaid üle 5-6 osa. "Kui sinna kampa veel keegi juurde tuua, siis see peab olema väga kaalutletud otsus. On oluline, et uus tegelane oleks võimalikult paljude teiste tegelastega seotud. Ei ole mõtet tuua Tiinale uut peikat, keda keegi teine ei tunne. Kui Tiinale tuua uus peika, siis peab selguma, et see peika on Alma kadunud onupoeg ja Mare vana kongikaaslane," naerab stsenarist.

Tulekul tähtis töösünnipäev