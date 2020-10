Suri „Kuldsõrme“ Bondi-tüdruk Margaret Nolan 

Nolani poeg Oscar Deeks ütles väljaandele Variety, et tema ema suri 5. oktoobril. Bondi-tüdruku surma põhjust pole teatatud.

Esimesena teatas Nolani surmast stsenarist ja režissöör Edgar Wright ("Baby Driver"), kelle mulluses õudusfilmis "Last Night in Soho" oli Margaret väikese rolli teinud. Tema sõnul oli näitlejanna 1960. aastate cool'i kehastus - mängis Bondi-filmis, esines koos The Beatlesiga filmis "A Hard Day's Night" (1964) ning osales ka brittide kuulsates "Carry On"-komöödiates.