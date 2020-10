Poistebändi lauljal diagnoositi IV staadiumi ajuvähk 

Parker paljastas seltskonnaajakirjale OK!, et sai šokeeriva diagnoosi poolteist kuud tagasi. Tegu on IV staadiumi glioblastoomiga, mida pole võimalik opereerida. "Teadsin, et midagi on valesti, aga midagi sellist ei osanud ma ette kujutada," ütles laulja, kes on enda sõnul endiselt šokis.

2018. aastal näitlejanna Kelsey Hardwickiga abiellunud Tomil on aasta ja neljakuine tütar Aurelia. Kelsey ootab praegu teist last. Nad teatasid täna sotsiaalmeedias, et Tom on alustanud keemia- ja kiiritusravi.

BBC Newsi teatel tabas Parkerit juulis krambihoog ning ta pandi aju-uuringute järjekorda. Kuid poolteist kuud hiljem sai Tom perekondlikul puhkusereisi veel raskema krambihoo ning viidi haiglasse. Kolmepäevaste uuringute järel selgus rabav diagnoos. Covid-19 tõttu ei lubatud Kelseyt haiglasse ja Tom pidi hirmsa uudise üksi vastu võtma.