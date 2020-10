Broadway jääb suletuks vähemalt 2021. aasta juunini 

Broadway produtsente ja teatriomanikke ühendav Broadway League andis teada, et kevadeks plaanitud etenduste piletimüük on katkenud, vahendab Deadline.com. Suvel loodeti, et New Yorgi menuteatrid avatakse septembris, seejärel lükati tähtaeg järgmise aasta jaanuari, kuid selgus, et heal juhul kestab seisak 30. maini 2021. Broadway menuetendused on New Yorgi suuremaid turismiatraktsioone, märgib AFP. Ainuüksi mullu tõi sealne piletimüük sisse umbs 1,75 miljardit dollarit.