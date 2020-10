Netflixi uus menusari ajas prantslased raevu 

Sari räägib ameeriklannast Emilyst (Phil Collinsi tütar Lily Collins), kes kolib töö asjus aastaks oma unelmate linna Pariisi. Seal on tal ülesandeks pöörata oma prantsuse kolleegid sotsiaalmeedia- ja turundususku. Netflixi sarjas on prantslased klišeelikult ebaviisakad, lodevate eluviisidega ja ameerikavastased, ameeriklanna omalt poolt särasilmne naiivitar, kes elab selleks, et töötada, ja jumaldab sotsiaalmeediat. Pariis aga paistab koosnevat ennekõike silmipimestavalt kaunitest vaadetest ja hõrkudest saiakestest.