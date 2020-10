Suri The Tuberkuloitedi esimene trummar Marek Piigert 

"Kogu bänd langetab pea ning avaldab kaastunnet kõikidele Mareki lähedastele," kirjutatakse postituses. "Just sellisena, rõõmsana, nagu siin pildil, jääme me sind mäletama!"

Tegemist on juba teise ansambli algkoosseisu kuulunud liikmega, kes siit ilmast lahkunud on. The Tuberkuloited andis mais Õhtulehe vahendusel veebikontserdi. Ansambli laulja Indrek "Summer" Raadik teatas kontserdil, et lahkunud on ansabli algkoosseisu kuulunud kitarrist Aivar Kandla.