HURRAA! Laura Kõrgemäe sõudis kallimaga abieluranda 

Kuigi Laura soovib oma suhet privaatsena hoida, avaldas ta septembris Õhtulehele, et pulmad toimuvad peatselt. Nüüdseks on tähtis sündmus aset leidnud ja naine avaldab vaid selle, et kannab uut perekonnanime.

Laura kannab nüüdsest perekonnanime Parik Foto: Kuvatõmmis/Facebook.com/Laura Parik

Kui Kõrgemäelt uurida, kas tegu oli armumisega esimesest silmapilgust, et otsus abielluda nii kiiresti tuli, vastas ta: "Tunnen inimest kümme aastat. See, et ma oma suhet pole avalikkuse ette toppinud, on meie mõlema valik olnud."

Kihlumisuudis tuli suure üllatusena ka seetõttu, et alles juulis kirjutasid meelelahutusveerud, et Kõrgemäe on lahku läinud Ron Nõmmest, kes enim tuntud Brigitte Susanne Hundi eksina.

Kuigi paar oli mais Facebooki postitanud, et on suhtes, ei soovi Kõrgemäe, et Nõmme tema eksiks enam ei nimetataks. "Ta oli lihtsalt sõber," sõnas ta. Ka Nõmm vastas juulis Kroonika küsimusele, kas nende suhe oli vaid nali, et "tõde jääb kuhugi vahepeale".

Kirev eraelu

2005. aastal oli Laura kaaslane tartlane Andreas Eelmäe. Mõni aeg hiljem läksid nad lahku ja mustasid teineteist meedias. Pisut pärast lahkuminekut teatas Laura, et tal on uus kallim, kossuäss Gregor Arbet.