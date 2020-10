GALERII | Eesti meistrivõistlustel kulturismis ja fitnessis pakkus põneva vaatemängu bikiinifitnessi absoluutkategooria 

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ergo Metsla palus plaksutada kõigile osalejatele, sest nad on olnud selle aasta tõelised kangelased. „Hoolimata sellest, mis on toimunud, see ebakindlus, kas saab võistelda, kas ei saa võistelda, kas klubid on kinni, kas klubid on lahti – hoolimata sellest on meil täna siin 75 supertublit ja maailmatasemel vormiga sportlast,” sõnas ta.