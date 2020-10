PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 12. oktoober 

Võid kokku sattuda inimesega, kellesse kunagi armunud oled olnud. See tekitab nostalgilise meelolu. Pole välistatud, et ammused tunded taas leegitsema löövad.

Loominguliste hobidega tegelemiseks on päev lausa loodud. Kunstiga tegelemine annab võimsa emotsionaalse impulsi. Näed inimestes vaid seda, mida ise näha tahad.

Anna endast parim selleks, et teisi toetada. Üksinda tegutsemine on praegu raske, et edasiminek sujuks, pead end tundma meeskonnaliikmena, kaaslastega koostööd tegema.