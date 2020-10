Jaak Juske: keskaegses Tallinnas keedeti mõrtsukad õlis surnuks, abielurikkujad pidid end Raekoja platsil paljaks koorima 

Põnevate ja mõneti uskumatuna tunduvate tõestisündinud lugudega pikitult jutustas Juske sellest, kuidas mõisteti kohut vanas Tallinnas ja milliseid karistusi kurjategijatele määrati. Tolleaegsete sündmuste paremaks mõistmiseks on hea teada, et Tallinn on jagunenud suurema osa ajaloost kaheks õigusruumiks – all-linnas kehtis Lüübeki linnaõigus, mille järgi Suurgildi liikmete seast valitud raehärrad linna juhtisid, aga ka kurjategijate üle kohut mõistsid. Toompea ehk ülalinn polnudki päris linn ja seal ei kehtinud mitte linnaõigus, vaid maa- ehk rüütliõigus. Samuti piiskopiõigus, kuna seal asub piiskopikirik ehk Tallinna Toomkirik. Üla- ja alalinn said üheks alles 1878. aastal, kui oli hakanud kehtima Vene linnasäädus.