Doris Tislar filmist „O2“: ma polnud varem tennist mänginud ja oli tükk tegemist, et löögid tuleksid usutavalt välja 

Doris räägib, et tegelikult oli tol hetkel casting'u vanusepiirang alatest 16 eluaastast, aga see jäi tal lihtsalt kahe silma vahele. "Arvasin, et miks mina ei võiks minna, kõik klappis ja see oli väga huvitav kogemus," muigab näitleja.

"Käisin kunagi NUKU teatri noortestuudios.On tore, et jõudsin ringiga tagasi," ütleb Doris. Pärast keskkooli kolis ta Rootsi väikelinna Linköping, kus õppis rahvaülikoolis teatrisuunal. "Mul ei ole küll bakalaureust ega rakenduskõrghariduse diplomit, aga see õpe oli väga laiapõhjaline," lisab ta.