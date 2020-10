Tiit Sukk: mootorratturina olen õppinud igat liikuvat elementi hindama kui potentsiaalset mõrvarit 

Tiit Sukk sõnab, et mootorratturina on ta õppinud iga liikuvat elementi hindama kui potentsiaalset mõrvarit. "See aitab ka kõigi muude vahenditega sõita ja jääb külge, sest arvestad kogu aeg, et keegi, kes liigub paremale, võib järgmine hetk keerata ringi ja minna vasakule," tõdeb ta

Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa arvates on vähemalt linnaliikluses elektritõukeratas ohutum kui tavaline jalgratas. "Tõukeratas on aeglasem, renditõukeratas on piiratud 20 kilomeetrile tunnis, tavalise rattaga sõidan tõukeratastest mööda," sõnab ta ja mainib, et lisaks saab tõukeratta pealt kiiresti maha. "Tavalise ratta peal olen kõrgel õhus, kui on mingi jama, siis tõenäosus, et lendan külje või pea peale, on suurem."