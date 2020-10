Inimesed VIDEO | Eesti flöödimängijad pühendasid videotervituse Valgevene vangistatud rahvaliikumise juhile Anu Saagim , täna, 10:45 Jaga: M

GALERII

Maria Kalesnikova Foto: Mediamarketing

Sel nädalal möödus üks kuu Valgevene rahvaliikumise ühe juhi Maria Kalesnikova salapärasest 12-tunnilisest kadumisest ja katsest toimetada ta vastu tahtmist riigist välja. Kui Kalesnikova sunniviisilisel piiriületusel Valgevene-Ukraina piiril oma passi puruks rebis, arreteeriti ta ametlikult.Kuna naine oli varasemalt professionaalne flötist, mängisid Eesti Flöödiühingu liikmed sisse muusikapala, millega soovitakse äratada üldsuse tähelepanu Valgevenes ülekohtuselt vangistatud Maria Kalesnikova toetuseks.Lugu on insipieeritud legendaarse vene bändi KINO laulust “Muutused”, mis on olnud Valgevene protestiliikumise üheks sümboliks.Muusikaliselt ainulaadse seade lõi flöödiansamblile Siim Aimla. Eesti Flöödiühingu ühe eestvedaja Mihkel Peäske sõnul hoiavad muusikud üksteist sedavõrd, et kui ka muud ei suuda, siis vähemalt muusikalise käepigistuse jaksavad nad Valgevene kolleegi heaks ikka saata. Ükski jõud ega režiim ei saa inimese kõrvu ja südant muusika ees sulgeda.