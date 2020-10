Metsakutsu: kõik saavad oma vaimset tegevust paremaks seadistada 

Metsakutsu räägib, et on oluline ennast kogu aeg jälgida. "Kui tekib kurb või tühi tunne, tuleks proovida aru saada, kas tegemist on mööduva hetkeemotsiooniga või on tegemist korduva mustriga," selgitab ta.

"Ma tunnen end palju paremini ja tean, kuidas toimida, kui peaks taas musta auku langemise tunne tekkima ja et see ei võtaks mu elu üle," räägib Metsakutsu.

Oma raskete hetkede tumedaid tundeid on Olbri kajastanud ka oma muusikas, just kirjutamine on üks nendest tegevustest, mis aitab oma emotsioonidega toime tulla. Lisaks on räppari sõnul väga olulised rituaalid: näiteks on ta juba mõnda aega hommikuti jooksmas käinud ja tunnistab, et kui üks hommik vahele jääb, tunneb oma meeleolus muutust.