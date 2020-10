Menusarja „Curb Your Enthusiasm“ staar võttis naise 

73aastase Larry jaoks on see teine abielu. 14 aastat kestnud ja 2007. aastal purunenud liidust keskkonnaaktivist Laurie Davidiga on tal kaks tütart: Cazzie (26) ja Romy (24).

David paljastas aprillikuises New York Timesi artiklis, et tutvus Ashleyga 2017. aastal Sacha Baron Coheni sünnipäeval. Underwood töötas Coheni satiirisarjas "Who Is America?" produtsendina ja on Sacha naise Isla sõbranna. "Meid pandi kõrvuti istuma, küllap tagamõttega," rääkis Larry lehele. "Ashley suureks üllatuseks lahkusin ma enne magustoitu. Mul lendas jutt nii hästi, et ma ei tahtnud riskida liiga kauaks jäämisega ja hea mulje rikkumisega." 2019 kolis koos oma kassiga koomiku juurde ja nüüdseks on nad võtnud ka koera.