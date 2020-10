„Tarzani“ tähe poja tapnud politseinikud pääsesid süüdistusest 

Tragöödia hargnes mullu oktoobris Ron (82) ja Valerie (62) Ely luksuslikus häärberis Santa Barbaras. Eaka "Tarzani" tähe poeg oli rünnanud oma ema noaga. Segaseks teeb juhtumi päästeteenistuse dispetšeri väite, et telefonikõne oli teinud Cameron, kes väitis, et isa tungis emale kallale. Ron Ely on varasema insuldi tagajärjel kõnevõimetu ja nii põdur, et veretöö toimepanejaks sai olla vaid Cameron.