Rauno Elp kaotas 25 kilogrammi: kõik kostüümid tuli ümber õmmelda 

Range režiim näeb ette seda, et Elp ärkab hommikuti kell seitse ja läheb siis jõusaali, et oma päeva treeninguga alustada. Dieete ta ei pea, vaid sööb kõike, mida tahab, küll aga on toidukogused eelmise aastaga võrreldes vähenenud.

Kaalumuutus mõjutab ka baritoni laulmist. "Laulja instrument on ju tema keha, mitte ainult kaks häälepaela. Kui keha on läinud teiseks – ütleme, et olin kontrabassisuurune ja ma nüüd olen altviiulisuurune –, siis see kõlakoda muutub. Mul on kindlasti küllalt palju pusimist olnud ja tasapisi hakkan nüüd ennast tunnetama," selgitab Elp. Kusjuures tuli suure kaalulanguse tõttu teatris kõik kostüümid väiksemaks õmmelda.