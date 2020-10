Raamat KODUMAAIGATSUSE LAULIK: Eesti jäigi Kalju Lepiku maailma keskpunktiks Sirje Presnal , täna, 22:30 Jaga: M

EESTLUSE KANDJA VÕÕRSIL: Paguluses kirjutas Kalju Lepik sellest, mis hingel ja unistas vabast Eestist. „Kodumaast ja kodumaa kaotusest kõnelevad kõik kogud,“ on ta öelnud. Foto: Vambola Salupuu

Kalju Lepik on öelnud, et 13 on ta õnnenumber. See oli reedel, 13. oktoobril, 1944. aasta ainsal tormitul oktoobriõhtul, kui tal õnnestus pääseda Hiiumaal paadile ja okupatsiooni eest Rootsi pageda. Ema ei teadnud aastaid poja saatusest midagi. Luuletajalgi polnud aimu, kuidas memmel kodumaal läheb. Kuid ta kandis teda alati südames. Ema, pihlakad ja lapsepõlvekodu – vennastekoguduse palvemaja Koerus – on Lepiku loomingu läbivad motiivid.