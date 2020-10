Inimesed Sensitiivide uskumatud seiklused ehk Kuidas taroprintsess oma keha ära kaotas ja voodoo-nõid ekskallima unenäos käis Sirje Presnal , täna, 22:30 Jaga: M

Nõid Liina on spetsialiseerunud väga kummalistele lugudele – ta tegeleb deemonite ja kummitustega ja on neid näinud igasuguseid. Üks tema endaga seotud naljakamaid juhtumeid on aga seotud hoopis suhetega. Foto: Erki Pärnaku

Küllap on iga inimese elus juhtunud midagi sellist, millele on võimatu loogilist selgitust leida. Lähed vana sõbraga tutvust uuendama, kuid ta üllatab sind laheda tööpakkumisega. Juurdled, millist valikut teha, ja kuuled raadiost laulu, mille sõnad annavad täpse suuna. Kui ikka veel kahtled, annab öösel nähtud unenägu veel kord kinnituse. Mida tundlikum on inimene, seda rohkem tuleb ette taolist sünkroonsust. Õhtuleht uurib, milliseid kummalisi ja müstilisi seiku on juhtunud selgeltnägijate-ennustajate elus.