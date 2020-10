Inimesed Norra õukond: kuningas Haraldile tehti südamelõikus Toimetas Triin Tael , täna, 16:05 Jaga: M

Norra kuningas Harald ja kuninganna Sonja Foto: AFP/Scanpix

Norra kuningakoda andis eile teada, et täna tehakse kuningas Haraldile korraline südamelõikus. Nüüdseks on Iltalehti teatel õukonnast kinnitatud: operatsioon on edukalt seljataga.